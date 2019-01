Successo per l’11ª Messina Marathon: oltre 700 runners in città, ecco tutti i vincitori [FOTO]

13 Gennaio 2019 19:10

Circa 700 i partecipanti dell’undicesima edizione di Messina Marathon, ecco i vincitori

Successo nella città dello Stretto per l’undicesima edizione della Messina Marathon. Stamattina quasi 700 runners provenienti da Sicilia, Calabria e anche dall’estero, si sono dati appuntamento per la manifestazione nazionale Fidal, promossa dalla Polisportiva Odysseus. Le gara in programma oggi erano più di una: la maratona “Antonello da Messina” di km. 42,195, la mezza maratona “Eufemio da Messina”, di km. 21,097 e la “Shakespeare Run”, di km. 10,548 e il Fitwalking. Otto i giri da affrontare per la maratona, ciascuno da 5,274 km. Quattro invece quelli previsti per gli atleti impegnati nella mezza maratona; due, invece, per quanto riguarda Shakespeare Run e Fitwalking. Ad aggiudicarsi la Maratona Antonello da Messina l’emiliano Lorenzo Lotti, con ha segnato il suo personale record con il tempo di 2h31’53”.

Secondo posto per don Vincenzo Puccio, con il tempo di 2h38’55”. Terzo Massimo Buccafusca (Club Atletica Partinico) in 2h51’10”. Tra le donne, sul podio Matilde Rallo (Pol. Marsala Doc) in 3h59’52”, seguita da Valeria Sturniolo (Pisa Road Runners Club), seconda in 4h02’28” e Anna Maria Matone (Marathon Club Minervino), terza in 4h18’41”.

Nella mezza maratona “Eufemio da Messina” ha vinto, per il secondo anno di fila, Francesco Bonavita, registrando un tempo di 1h19’38”. Secondo posto per Giuseppe Gaudioso del Running Palmi, seguito da Luigi Ruggia della Podistilocri. Nella gara femminile ha trionfato Caterina Arco con 1h32’38”. Sul podio anche le messinesi Maria Pistone (Forte Gonzaga) e Clementina Picciolo (Polisportiva Monfortese Running).

Per la “Shakespeare Run” di 10,548 km, sul podio Francesco Nastasi (Ortigia Marcia), seguito da Francesco De Caro e Giuseppe Trimarchi. Per le donne, sul podio Nadiya Sukharyna della Torrebianca in 44’28”, seguita dall’inglese Valerie Anne Woodland della Podistica Messina in 47’56”, terza Francesca Colafati della Fidippide Messina con il crono di 49’27”.

