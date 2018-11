Reggio Calabria: inaugurata la mostra fotografica dal titolo “Scatti di valore-Sguardi sui valori del volontariato” [FOTO e INTERVISTA]

5 novembre 2018 13:53

Reggio Calabria: presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane inaugurata questa mattina la mostra fotografica dal titolo “SCATTI DI VALORE – Sguardi sui valori del volontariato”

È stata inaugurata oggi, lunedì 5 novembre, la mostra fotografica dal titolo “SCATTI DI VALORE – Sguardi sui valori del volontariato” presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DIGIES) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha messo generosamente a disposizione gli spazi e, soprattutto, ha sposato le motivazioni di fondo dell’iniziativa. Un’iniziativa promossa e realizzata dal Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari, infatti, in collaborazione con il Dipartimento stesso e grazie al supporto e alla disponibilità dei ragazzi dell’associazione universitaria e di volontariato New Deal: tre soggetti che hanno unito le forze e fatto rete per promuovere i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva tra gli studenti e per avvicinarli al variegato mondo della solidarietà e dell’impegno gratuito per il bene comune.

Dopo il rituale taglio del nastro, alla presenza del Prof. Massimo Ferrara – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, del dott. Ignazio Giuseppe Bognoni – Presidente del CSV dei Due Mari e dei volontari Luana Angelone e Francesco Violi, referenti dell’associazione di volontariato New Deal, la mostra si è svelata agli sguardi di numerosi studenti, docenti e visitatori che l’hanno attraversata in un percorso scandito in 30 fotografie, raccolte e selezionate durante le edizioni di Scatti di Valore svolte dal 2010 al 2017, frutto dell’incontro e delle attività di sensibilizzazione portati avanti dal CSV con migliaia di alunni di diversi licei e istituti tecnici della nostra Città Metropolitana. Contemporaneamente alla mostra è attivo un infopoint presso il quale gli studenti interessati a fare volontariato potranno ritirare del materiale divulgativo e ricevere informazioni sulle diverse opportunità per un impegno nel sociale.