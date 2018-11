Il fantastico mondo di Hogwarts a Reggio Calabria: il Castello Aragonese si trasforma nella scuola di magia del mitico Harry Potter [FOTO]

10 novembre 2018 11:49

Il Castello di Reggio Calabria si trasformerà nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts

Dal 13 al 16 dicembre 2018, presso il suggestivo Castello Aragonese, prenderà vita l’evento unico nel suo genere e per la prima volta in Calabria, A Hogwarts Story, l’evento per vivere la magia di Harry Potter a tutto tondo: il Castello di Reggio Calabria si trasformerà dunque nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

I visitatori potranno prendere parte alla vita magica nata dal genio di J.K. Rowling, ammirare gli ambienti dei set cinematografici della saga riprodotti fedelmente, partecipare alla Cerimonia dello Smistamento, al Quidditch e a varie lezioni tentando di fuggire dalla Camera dei Segreti e vincere la gara cosplay per il miglior costume, ma anche diventare Re e Regina del Ballo del Ceppo e molto altro, l’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Sociale Turismo per Tutti, cellula del sistema di lavoro A.C.U. (Azione Cristiana Umanitaria) di Catona, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, in collaborazione con l’Associazione Role & Rolle.

An Hogwarts Story intende coinvolgere sia i tanti amanti del mondo potteriano, dai più piccoli ai più grandi, sia le scuole, proponendo tra le varie attività comprese nel costo del biglietto anche dimostrazioni di chimica basilare con le lezioni di Pozioni, accenni di galateo con le lezioni del Club dei Duellanti, attività di lavoro di squadra, accenni di dizione e lingua latina con le formule corrette da imparare per lanciare gli incantesimi e quant’altro. Non mancheranno giochi, sfide, cacce al tesoro ed il contest cosplay che premierà il costume miglior realizzato tra quelli presenti.

An Hogwarts Story intende far collimare sia la location il castello aragonese con il tema natalizio per trasportare il visitatore nel mondo magico di Harry Potter. L’evento si colloca nell’ ambito del progetto Christmas In the Castle, finalizzato alla valorizzazione del Castello Aragonese di Reggio Calabria che si svolgerà dal 13 al 30 dicembre con eventi a tema natalizio.

Di seguito il programma nel dettaglio per i visitatori di Hogwart:

Giovedì 13 dicembre

ore 9.00: Alla stazione di King’s Cross: il Binario 9¾ (apertura evento)

ore 9.00: “La Camera dei Segreti è stata aperta” (Escape Room a tema)

ore 9.30: Il Cappello Parlante: la Cerimonia dello Smistamento

ore 10.00: Quidditch: allenamento al campo

ore 10.30: Prima ora: lezione di Pozioni con il Professor Piton

ore 11.00: Ricreazione: Top Trumps Harry Potter (dimostrativa gioco di carte)

ore 11.30: Seconda ora: lezione di Divinazione con la professoressa Cooman

ore 12.00: L’arte del Duello Magico: il Club dei Duellanti

ore 12.30: Quidditch: allenamento al campo

ore 13.00: Chiusura porte di Hogwarts

ore 13:30: Pausa pranzo

ore 15.00: Riapertura porte di Hogwarts

ore 15.30: Terza ora: lezione di Pozioni con il Professor Piton

ore 16.00: In Sala Comune: dimostrativa Giochi di Ruolo

ore 16.00: In Sala Comune: dimostrativa Giochi da Tavola

ore 16.30: Quarta ora: lezione di Divinazione con la professoressa Cooman

ore 17.00: Il Cappello Parlante: la Cerimonia dello Smistamento

ore 17.30: Quidditch: allenamento al campo

ore 18.00: L’arte del Duello Magico: il Club dei Duellanti

ore 18.30: La Coppa delle Case: il quiz a punti per far vincere la tua casa

ore 19.00: “La mitologia nel mondo di Harry Potter” (conferenza a tema)

ore 21.00: Chiusura porte di Hogwarts

Venerdì 14 dicembre

ore 9.00: Alla stazione di King’s Cross: il Binario 9¾ (apertura evento)

ore 9.00: “La Camera dei Segreti è stata aperta” (Escape Room a tema)

ore 9.30: Il Cappello Parlante: la Cerimonia dello Smistamento

ore 10.00: Quidditch: allenamento al campo

ore 10.30: Prima ora: lezione di Pozioni con il Professor Piton

ore 11.00: Ricreazione: Top Trumps Harry Potter (dimostrativa gioco di carte)

ore 11.30: Seconda ora: lezione di Divinazione con la professoressa Cooman

ore 12.00: L’arte del Duello Magico: il Club dei Duellanti

ore 12.30: Quidditch: allenamento al campo

ore 13.00: Chiusura porte di Hogwarts

ore 13:30: Pausa pranzo

ore 15.00: Riapertura porte di Hogwarts

ore 15.30: Terza ora: lezione di Pozioni con il Professor Piton

ore 16.00: In Sala Comune: dimostrativa Giochi di Ruolo

ore 16.00: In Sala Comune: dimostrativa Giochi da Tavola

ore 16.30: Quarta ora: lezione di Divinazione con la professoressa Cooman

ore 17.00: “Trova Gli Animali Fantastici” (caccia al tesoro a tema)

ore 17.30: Quidditch: allenamento al campo

ore 18.00: Il Cappello Parlante: la Cerimonia dello Smistamento

ore 18.30: La Coppa delle Case: il quiz a punti per far vincere la tua Casa

ore 19.00: L’arte del Duello Magico: il Club dei Duellanti

ore 21.00: Chiusura porte di Hogwarts

Sabato 15 dicembre

ore 9.00: Alla stazione di King’s Cross: il Binario 9¾ (apertura evento)

ore 9.00: “La Camera dei Segreti è stata aperta” (Escape Room a tema)

ore 9.30: Il Cappello Parlante: la Cerimonia dello Smistamento

ore 10.00: Quidditch: allenamento al campo

ore 10.30: Prima ora: lezione di Pozioni con il Professor Piton

ore 11.00: Ricreazione: Top Trumps Harry Potter (dimostrativa gioco di carte)

ore 11.30: Seconda ora: lezione di Divinazione con la professoressa Cooman

ore 12.00: L’arte del Duello Magico: il Club dei Duellanti

ore 12.30: Quidditch: allenamento al campo

ore 13.00: Chiusura porte di Hogwarts

ore 13:30: Pausa pranzo

ore 15.00: Riapertura porte di Hogwarts

ore 15.30: Terza ora: lezione di Pozioni con il Professor Piton

ore 16.00: In Sala Comune: dimostrativa Giochi di Ruolo

ore 16.00: In Sala Comune: dimostrativa Giochi da Tavola

ore 16.30: Quarta ora: lezione di Divinazione con la professoressa Cooman

ore 17.00: “Ritrova Gli Horcrux” (caccia al tesoro a tema)

ore 17.30: Bacchette In Posizione: Raduno Potterheads

ore 17.30: Quidditch: allenamento al campo

ore 18.00: Cappello Parlante: la Cerimonia dello Smistamento

ore 18.30: La Coppa delle Case: il quiz a punti per far vincere la tua Casa

ore 19.00: L’arte del Duello Magico: il Club dei Duellanti

ore 21.00: Chiusura porte di Hogwarts

ore 22.00: Ballo Del Ceppo

ore 24.00: Elezione Regina e Re del Ballo

ore 24.30: Chiusura porte di Hogwarts

Domenica 16 dicembre

ore 9.00: Alla stazione di King’s Cross: il Binario 9¾ (apertura evento)

ore 9.00: “La Camera dei Segreti è stata aperta” (Escape Room a tema)

ore 9.30: Il Cappello Parlante: la Cerimonia dello Smistamento

ore 10.00: Quidditch: allenamento al campo

ore 10.30: Prima ora: lezione di Pozioni con il Professor Piton

ore 11.00: Ricreazione: Top Trumps Harry Potter (dimostrativa gioco di carte)

ore 11.30: Seconda ora: lezione di Divinazione con la professoressa Cooman

ore 12.00: L’arte del Duello Magico: il Club dei Duellanti

ore 12.30: Quidditch: allenamento al campo

ore 13.00: Chiusura porte di Hogwarts

ore 13:30: Pausa pranzo

ore 15.00: Riapertura porte di Hogwarts

ore 15.30: Terza ora: lezione di Pozioni con il Professor Piton

ore 16.00: In Sala Comune: dimostrativa Giochi di Ruolo

ore 16.00: In Sala Comune: dimostrativa Giochi da Tavola

ore 16.30: Quarta ora: lezione di Divinazione con la professoressa Cooman

ore 17.00: Il Cappello Parlante: la Cerimonia dello Smistamento

ore 17.30: Quidditch: allenamento al campo

ore 17.30: Costumi Fantastici e Dove Trovarli: Gara Cosplay

ore 18.30: La Coppa delle Case: il quiz a punti per far vincere la tua Casa

ore 19.00: L’arte del Duello Magico: il Club dei Duellanti

ore 20.30: Onore ai vincitori: premiazioni Gara Cosplay, conclusione Coppa delle Case e ringraziamenti

ore 21.00: Hogwarts chiude le porte e dà appuntamento al prossimo anno scolastico

Allestimenti e aree:

PIANO TERRA

Ai Tre Manici di Scopa: area ristoro – area esterna

Ollivander: fabbrica di bacchette di qualità superiore dal 382 a.C.: – ingresso

Sala Comune: giochi da tavola e giochi di ruolo – corridoio centrale

Specchio delle Brame – termine corridoio centrale

La Camera dei Segreti: Escape Room – torre esterna

PRIMO PIANO

Campo da Quidditch – terrazzo

Club dei Duellanti – terrazzo

SECONDO PIANO

Aula di Pozioni: – torre

Aula di Divinazione: – sala centrale

Sala grande – sala grande, a destra

La parete insanguinata – sala a sinistra

I serpenti – zona esterna