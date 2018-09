Milazzo, Gigliopoli accoglie l’autunno: tris di appuntamenti nella “Città dei bambini” [FOTO]

19 settembre 2018 19:51

Il mercato di Gigliopoli, lo Shiatsu e la Cena Vegetariana accoglieranno gli ospiti nella “Città dei bambini spensierati” a Milazzo

Lasciandosi alle spalle la bella stagione, “Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati” non si fa cogliere impreparata dall’autunno alle porte. Continuano i numerosi eventi a sostegno delle attività del progetto ideato e portato avanti presso i locali della Fondazione “Barone G. Lucifero” di Capo Milazzo.

Il prossimo 23 settembre, Gigliopoli accoglierà ben tre diversi appuntamenti in programma.

L’invito è rivolto a tutti e si svolgerà in via S.Antonio n. 6.

“Il mercato di Gigliopoli” aprirà la giornata. Dalle ore 9.00 sarà possibile godere dell’occasione di incontro e condivisione, della piazza in cui si scambiano chiacchiere, sapori, profumi, ricette e sapere. Già da mesi, la Città dei bambini spensierati ospita gli espositori, dando vita ad un crocevia in cui far nascere e costruire storie, un luogo dove poter riscoprire il senso sociale delle piccole botteghe artigiane, l’autenticità delle cose fatte con le mani e coltivate con il cuore, sotto il segno del buono, pulito e giusto. Dalle ore 16 fino alle 22.30, invece, avrà luogo l’evento Shiatsu FISIeO “Sette anni in una settimana” che si snoderà sul tema: “L’evoluzione del benessere negli ultimi anni”. Interverranno i docenti e operatori Shiatsu Nadia Simonato e Giuseppe Orlando, la psicologa Valentina Sabino, l’osteopata Rosario Pizzurro ed il Medico Chirurgo ed omeopata Salvatore Sciotto. Alle 17.30 seguiranno: la pratica di TAI QJ con Rosaria Catania, i trattamenti Shiatsu offerti dagli operatori certificati FISIeO durante il sottofondo musicale live del clarinettista Giovanni Mattaliano. Alle 20.30, Gigliopoli sarà regista di una cena vegetariana, preparata con i prodotti dell’orto naturale. Il contributo di 18 euro, escluso bevande, servirà a sostenere le attività del progetto della Città dei Bambini spensierati che offre supporto ed assistenza nei confronti dei minori

svantaggiati del nostro territorio. Al fine di organizzare tutto al meglio, lo staff dell’Associazione “Il Giglio” chiede di prenotare chiamando lo 0909281274 o contattandolo sulla pagina Facebook denominata “Gigliopoli – Associazione Il Giglio”.