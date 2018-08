Reggio Calabria: al Parco Ecolandia va in scena “Il barbiere di Siviglia”

10 agosto 2018 17:51

Tutto pronto per “Il barbiere di Siviglia” di Rossini al Parco Ecolandia, a Reggio Calabria: domenica sera appuntamento all’insegna della grande lirica di qualità con il Festival Mediterraneo Sacro e Profano

Domenica 12 Agosto alle ore 21 nell’Arena del Parco Ecolandia, i calabresi e i tanti turisti amanti della musica e della lirica potranno godere di una prestigiosa proposta musicale in una nuova ed esclusiva produzione: Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini

Il Festival Mediterraneo Sacro, organizzato dall’Associazione Traiectoriae presenta una produzione originale che, grazie alla vivacità e competenza del Direttore artistico Domenico Gatto, vede coinvolti artisti si giovani ma già da tempo in carriera con curriculum e riconoscimenti di tutto rispetto. Nel cast cantanti come Emanuele D’Aguanno (nel prossimo futuro impegnato al Covent Garden di Londra), Francesco Vultaggio (recente protagonista del “Don Pasquale” al Teatro Massimo di Palermo), Salvatore Grigoli (reduce da un grande successo al Maggio Musicale Fiorentino) e i solisti calabresi Demetrio Marino, Ilenia Morabito e Giuseppe Zema (giovane reggino già scritturato in importanti produzioni nazionali)

Nel ruolo della protagonista Rosina sarà impegnata Francesca di Sauro: la vincitrice del primo concorso lirico internazionale “Beppe De Tomasi” svoltosi l’anno scorso al Teatro Cilea di Reggio Calabria nell’ambito della stagione lirica.

Direzione musicale e regia sono affidate a due donne, due artiste di grande qualità ed esperienza nonostante la giovane età.

Manuela Ranno dopo aver studiato canto e partecipato a importanti opere e concerti si è diplomata come Direttore d’Orchestra perfezionandosi principalmente con il Maestro Matteo Beltrami che l’ha recentemente chiamata a dirigere due importanti concerti a Novara e in Valdossola.

Teresa Gargano, regista, si è formata come cantante lirica e si è successivamente dedicata alla regia alternando l’importante lavoro di assistente di Renato Bonajuto a prove personali con riscontri ottimi e grande riconoscimento di pubblico e critica.