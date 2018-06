Reggio Calabria: torna sulla sponda calabra il “Trofeo dello Stretto” [FOTO]

7 giugno 2018 22:53

L’ormai tradizionale kermesse tra squadre amatoriali siciliane e calabresi è stata organizzata dal comitato AICS di Messina in collaborazione con quello reggino dell’Associazione Italiana Cultura Sport

E’ tornato sulla sponda calabra il “Trofeo dello Stretto”. Il Real System si è aggiudicato, infatti, la quarta edizione della manifestazione di calcio amatoriale, svoltasi a Gallico. L’ormai tradizionale kermesse tra squadre siciliane e calabresi è stata organizzata dal comitato AICS di Messina in collaborazione con quello reggino dell’Associazione Italiana Cultura Sport. La formula prevedeva un triangolare tra la compagine di Reggio Calabria, la peloritana Polveriera ‘92 ed il Real Bagnara. La partita d’apertura è stata il “derby” vinto dal Real System per 4-1 grazie alla doppietta di Iriti ed i gol di Costantino e Sartiano. Sono poi scesi in campo ancora la formazione di Bagnara e la Polveriera ‘92 guidata in panchina da Pasquale Spanò. Nel primo tempo, Il Real Bagnara passa in vantaggio con Caratozzolo, che sfrutta uno svarione difensivo dei rivali, mentre il pareggio della Polveriera ’92 porta la firma di Barilà, a segno con un preciso colpo di testa. Nel finale, il rigore di Irrera regala l’intera preziosa posta in palio ai messinesi. La successiva sfida è stata, quindi, decisiva per l’assegnazione del titolo. All’illusorio 1-0 di Sturiale, magistralmente servito, in avvio di gara, da Nitoi Ionut, il Real System risponde con le reti di Mirasi, Iriti e Serra, valse il 3-1 conclusivo.

Durante la premiazione, il presidente dell’AICS Messina Lillo Margareci ha ringraziato tutti i partecipanti del “4° Trofeo dello Stretto”, che, nonostante il caldo afoso, hanno proposto incontri appassionanti e godibili dal punto di vista tecnico, e dato loro appuntamento al prossimo anno.