5 giugno 2018 20:08

Degrado ed incuria nella piazzetta del Viale Galileo a a Reggio Calabria

La piazzetta del Viale Galileo a Reggio Calabria versa in condizioni di degrado e incuria. Secondo una segnalazione di una lettrice di StrettoWeb “la sera la piazza si trasforma in un bivacco per i barboni e ragazzi che fumano marijuana. Ci è capitato di vedere pure persone fare i loro bisogni fisiologici. Ogni anno si ripete questo schifo. Chiediamo che l’amministrazione comunale intervenga per ripristinare la normalità”.