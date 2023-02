Serie B, il Genoa non sbaglia e torna secondo: la nuova classifica

25 Febbraio 2023 18:17

Nessuna sorpresa, nel posticipo del sabato di Serie B. Il Genoa era chiamato, in casa contro la Spal, a rispondere alle vittorie di Bari e Reggina, che si erano rifatte sotto in ottica classifica. Alla fine, però, nessun problema: la squadra di Gilardino vince per 3-0, ma non inganni il risultato, maturato nella fase finale di gara. A sbloccare una gara equilibrata, al 77′, è la solita zuccata su calcio piazzato, con Dragusin a mettere dentro. E’ così che la Spal si sbilancia e permette a Gudmundsson e a Salcedo di chiudere in pieno finale. Come cambia la classifica? Il Genoa torna secondo, accorcia su un Frosinone comunque lontanissimo, scavalca il Bari e allunga di nuovo a +4 sulla Reggina. Di seguito il programma completo con la nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 26ª GIORNATA

VENERDI’ 24 FEBBRAIO

ore 20:30

Frosinone-Parma 3-4

Pisa-Perugia 2-1

SABATO 25 FEBBRAIO

ore 14:00

Brescia-Bari 0-2

Como-Cosenza 5-1

Reggina-Modena 2-1

Südtirol-Palermo 1-1

Ternana-Cittadella 1-2

Venezia-Cagliari 0-0

ore 16:15

Genoa-Spal 3-0

CLASSIFICA SERIE B