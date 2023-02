Primark arriva per la prima volta in Calabria

23 Febbraio 2023 13:50

Dopo un tam tam che dura da anni, sembrerebbe che il momento tanto atteso sia finalmente arrivato. O quantomeno molto vicini. Da voci sempre più insistenti negli ultimi giorni e confermate da varie fonti, in primavera dovrebbe aprire il primo store di Primark in Calabria. L’azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento dovrebbe aprire a Rende all’interno del centro commerciale Metropolis.

I tanti fan del noto colosso sono in trepidante attesa per il taglio del nastro che finalmente ha trovato spazio all’interno di un noto centro commerciale calabrese e questo consentirà a tutti coloro i quali fino ad oggi dovevano spostarsi fuori Regione per poter fare shopping da Primark, di avere un punto vendita più vicino almeno per quanto riguarda i calabresi che vivono nelle zone più centrali e settentrionali della Regione.