Il Times: “Giorgia Meloni era considerata un pericolo e invece è diventata il leader più popolare d’Europa”

“Definito un pericolo, ora Giorgia Meloni è il leader più popolare dell’UE”: così titola un lungo articolo dedicato oggi dal Sunday Times al presidente del Consiglio italiano. “La prima donna premier italiana ha attenuato la retorica feroce e tiene Bruxelles a distanza, facendo emergere il suo fascino“, scrive il giornale britannico. “I suoi avversari più accaniti la presentavano come un pericolo per il suo Paese e l’Europa“, scrive il giornale, e avevano avvertito che nel suo partito c’erano troppi nostalgici dei tempi di Mussolini, sottolineando la sua mancanza di esperienza di governo e la fragilità della coalizione. “Invece la Meloni, 46 anni, è uscita inaspettatamente dai suoi primi 100 giorni come il leader più popolare nell’Ue“.

Il giornale la loda per la finanziaria “prudente“, i buoni rapporti con Bruxelles, l’accordo con la Libia sul gas, i rapporti con i leader europei e la sua autorevolezza rispetto ai più esperti alleati di governo. “Potrebbe suscitare simpatia, al vertice UE che inizierà giovedì prossimo – aggiunge l’articolo – la linea dura della Meloni sulla migrazione, mentre il suo indice di gradimento, al 52%, è di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro leader che siederà a quel tavolo, secondo Morning Consult, una società di consulenza con sede negli Stati Uniti”. “Il primo ministro non nasconde la sua stravagante personalità”, prosegue il giornale, incline a rivelare dettagli della sua vita privata, cosa che le è valsa 2,7 milioni di follower su facebook. E prevede per il suo partito un “ulteriore impulso” alle regionali di Lazio e Lombardia di domenica prossima“, alla luce dei sondaggi che danno la coalizione di centrodestra in netto vantaggio sugli avversari in quelle che sono le due Regioni più importanti e popolose del Paese.