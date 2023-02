Nuovo film girato a Reggio, “Le Leonesse”. Aperti i casting: si cercano attori calabresi, come candidarsi

9 Febbraio 2023 15:11

Un nuovo film sarà ben presto girato a Reggio Calabria. Si tratta della pellicola “Le Leonesse”, con la regia di Massimo Spano e ammesso a finanziamento con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria – 2021. Le riprese si terranno nella Città Metropolitana di Reggio Calabria a partire da aprile e sono state avviate le attività di casting sul territorio regionale, come comunica la Michelangelo Film. Nello specifico si è alla ricerca dei seguenti ruoli, molti di questi devono essere residenti in Calabria.

AREN MUSA : Uomo straniero-nordafricano, età 45/55 anni, nessuna descrizione fisica richiesta.

: Uomo straniero-nordafricano, età 45/55 anni, nessuna descrizione fisica richiesta. STEPHANIE : Donna, molto affascinante, età 35/45 anni.

: Donna, molto affascinante, età 35/45 anni. CONTURSI : Uomo dal viso tenebroso, età 45/55 anni.

: Uomo dal viso tenebroso, età 45/55 anni. PADRE SAMIR : Uomo straniero-nordafricano, età 60/75 anni.

: Uomo straniero-nordafricano, età 60/75 anni. MADRE CARLA : Donna molto elegante età 60/70 anni.

: Donna molto elegante età 60/70 anni. JAMAL : Bambino straniero-nordafricano, età 7/10 anni, nessuna descrizione fisica richiesta.

: Bambino straniero-nordafricano, età 7/10 anni, nessuna descrizione fisica richiesta. GIUDICE : Età 60/70 anni, residente in Calabria.

: Età 60/70 anni, residente in Calabria. MEDICO : Età 45/60 anni, residente in Calabria.

: Età 45/60 anni, residente in Calabria. ANNA : Età 40/50 anni, residente in Calabria.

: Età 40/50 anni, residente in Calabria. STUDENTE : Ragazzo universitario, età 20/25 anni, residente in Calabria.

: Ragazzo universitario, età 20/25 anni, residente in Calabria. SEGRETARIA CARLA : Età 35/45 anni, residente in Calabria.

: Età 35/45 anni, residente in Calabria. SOCCORRITORE : Età 30/50 anni, residente in Calabria.

: Età 30/50 anni, residente in Calabria. PODISTA : Età 30/45 anni, residente in Calabria.

: Età 30/45 anni, residente in Calabria. POLIZIOTTO : Età 30/45 anni, residente in Calabria.

: Età 30/45 anni, residente in Calabria. GINECOLOGO : Età 40/55 anni, residente in Calabria.

: Età 40/55 anni, residente in Calabria. PRESIDE : Età 45/65 anni, residente in Calabria.

: Età 45/65 anni, residente in Calabria. GUIDA TURISTICA: Donna, età 35/45 anni, residente in Calabria.

“Gli artisti che fossero interessati – si legge nella nota – possono inviare la loro candidatura trasmettendo un proprio showreel di presentazione all’indirizzo mail showlike.casting@gmail.com. Si può inviare lo showreel con wetransfer o dropmail, e che vengano concesse tutte le autorizzazioni necessarie per consentire la visualizzazione dei video prima di mandare la mail. Nel corpo della mail è necessario indicare altresì le seguenti informazioni: Nome, cognome, età, città di residenza e recapito telefonico. I candidati che saranno ritenuti idonei riceveranno indicazioni per il provino da sostenere”.