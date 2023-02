Donna accusa malore improvviso e muore mentre è alla guida sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: tragedia a Palmi | LIVE

22 Febbraio 2023 14:06

Una tragedia si è verificata alle 13:28 di questo pomeriggio sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, precisamente allo svincolo di Palmi: una donna, mentre si trovava al volante della propria auto, ha accusato un malore improvviso ed è deceduta sul colpo per quello che, in base alle prime frammentarie informazioni, sembrerebbe essere stato un infarto. L’auto, quindi, ha finito la propria corsa incidentandosi in modo autonomo, per fortuna senza coinvolgere altre vetture o persone. La tragedia è accaduta precisamente nello svincolo di Palmi in direzione Sud.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli Agenti della Polizia Stradale, il 118 e l’Anas. Il traffico ha subito qualche lieve disagio ma la viabilità al momento non sta subendo rallentamenti.