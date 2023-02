Berlusconi attacca Zelensky, il Pd: “Meloni è d’accordo?”

12 Febbraio 2023 19:45

Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, dopo aver votato per le elezioni regionali a Milano, sul presidente dell’Ucraina Zelensky, non sono passate inosservate. “Giorgia Meloni è d’accordo con le parole inquietanti pronunciate da Berlusconi sulla guerra in Ucraina?”, chiede il presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. “Oggi di fatto si è schierato ufficialmente con la Russia di Putin. Con questi alleati di governo la premier non si lamenti di come viene trattata in Ue”, rimarca Malpezzi.

Per il senatore dem Enrico Borghi “le dichiarazioni pro-Putin e anti-Zelensky di Berlusconi sono motivo di clamorosa contraddizione dentro la maggioranza su un tema fondamentale come l’aiuto all’Ucraina. Sono posizioni che isolano l’Italia e indeboliscono il fronte occidentale”.