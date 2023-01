Il Messina vince ancora, che impatto dei nuovi: super-gol di Kragl e 1-3 alla Viterbese

15 Gennaio 2023 19:43

Il Messina si rilancia e conquista la seconda vittoria di fila, lasciando l’ultimo posto in classifica. La squadra di Raciti, dopo il successo contro la Virtus Francavilla, sbanca il campo della Viterbese per 1-3 grazie anche all’impatto dei nuovi. La svolta è ad inizio ripresa, con il vantaggio di Catania e il raddoppio di Kragl, con una delle sue specialità: il tiro da fuori (e che tiro). Accorcia poi Marotta ma chiude Marino nel finale. In vetta, continua a vincere la capolista Catanzaro, che sbanca Latina e va a +9 in attesa di Crotone-Pescara di domani. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 22ª GIORNATA

DOMENICA 15 GENNAIO

ore 14:30

Latina-Catanzaro 0-1

Picerno-Giugliano 1-1

ore 17:30

Audace Cerignola-Fidelis Andria 2-0

Avellino-Monopoli 0-0

Juve Stabia-Monterosi Tuscia 1-3

Potenza-Gelbison 3-1

Taranto-Turris 0-0

Viterbese-Messina 1-3

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C