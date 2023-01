Tragedia in Cosenza: 17enne accusa malore e muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale

16 Gennaio 2023 12:51

Un dramma si è consumato nella notte a Corigliano, in provincia di Cosenza. Una 17enne è stata trasportata in ospedale dai genitori dopo essere stata male a casa con vomito e dissenteria. La giovane è stata curata dai medici in ospedale e successivamente dimessa. Tornata a casa, la diciassettenne si e’ sentita male nuovamente e i genitori hanno quindi deciso di riportarla in ospedale dove però la ragazza è giunta già morta. Sul caso stanno indagando i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno sentito i genitori e recepito denuncia. Saranno dunque gli inquirenti a stabilire se ci sono, o meno, responsabilità mediche sul caso.