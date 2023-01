Restare in Calabria o andare via per una vita migliore? Il gruppo Orme e i prossimi passi per il futuro

18 Gennaio 2023 12:05

“Come se fossero ingranaggi di una macchina culturale, interconnessi fra loro, una sofisticata entità, un network…”. Cosi viene descritto il gruppo Orme da uno dei partecipanti all’evento di presentazione, tenutosi il 27 dicembre presso il locale km0 di Villa San Giovanni. La metafora, in effetti, rappresenta lo spirito del gruppo, che nasce nel 2020, durante la pandemia. “Orme” si prefigge di ristabilire una connessione tra chi è rimasto sul territorio calabrese e chi invece è andato via, attraverso un confronto di competenze, idee ed esperienze: “Ci siamo accorti – affermano i ragazzi di Orme – che nelle nostre scelte siamo stati accompagnati da qualcuno che prima di noi aveva già affrontato le stesse difficoltà”. Proprio per questo motivo, l’evento ha coinvolto alcuni speaker che potessero ispirare ognuno dei presenti con la propria storia: ascoltando i loro racconti, tanti giovani hanno avuto modo di interrogarsi su sogni, speranze, sfide… in un clima disteso e stimolante. L’obiettivo è la realizzazione di una community, uno spazio digitale ma reale di confronto tra giovani, studenti, neet e lavoratori, affinché dalle loro idee si possa generare valore per la nostra terra. La terra di Calabria ha tante potenzialità ma anche troppe difficoltà e per queste motivazioni sempre più giovani si trovano a dover affrontare la triste realtà di non avere la possibilità di scegliere, vedendo solo nel partire una possibilità di futuro.

“Non c’è lavoro”, “Non c’è futuro”, “Per quello che voglio fare non posso stare qui”. Quante volte abbiamo ascoltato queste frasi? Ma è davvero così? Crediamo che la creazione di una rete in cui scambiare buone pratiche e storie imprenditoriali possa essere una via per ridare ai nostri coetanei la possibilità di scegliere con la consapevolezza che un futuro è possibile anche qui. Come? Costruendo un ponte tra istruzione e lavoro, sviluppando percorsi di orientamento e mentoring. I prossimi passi di Orme saranno la creazione di un network stabile di giovani, sia studenti sia lavoratori, sia partiti sia rimasti nella terra natía, che condividerà continue occasioni di confronto, orientamento e crescita. Il progetto, finanziato da “Idee in movimento – XVI concorso Lavoro e Pastorale – bando MLAC 2022”, continuerà ad avvalersi della preziosa collaborazione dei partner: AGESCI Zona Fata Morgana Calabria, Interesse Pubblico, Movimento Studenti Azione Cattolica, Ufficio della Pastorale Giovanile Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova, Ufficio della Pastorale per i problemi sociali e il lavoro Valentia. Seguite i canali social di Orme, al fine di rimanere aggiornati sulle evoluzioni del progetto e le prossime iniziative!

Graziella Tedesco