Reggio Calabria, alla scoperta delle colline di Pellaro “A Passo d’Asino”

10 Gennaio 2023 16:39

L’Associazione Culturale Borgo Nocille, antico borgo di Reggio Calabria, presenta il Trekking someggiato “A Passo d’Asino” alla scoperta delle colline di Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. L’associazione con l’aiuto di un asino consente di effettuare escursioni affiancate da asini che trasportano zaini e ciò che occorre per fare trakking alla scoperta della nostra meravigliosa terra.

“Un tempo l’asino era un affidabile compagno di lavoro per l’uomo, ma la modernità dei giorni nostri e lo stile di vita dettato con i ritmi sempre più veloci lo ha portato ad essere dimenticato. Proprio per questo abbiamo deciso di valorizzare questo animale attuando il trekking someggiato, atto a far conoscere le colline di Pellaro visitando numerosi siti di interesse culturale e naturalistico, trasmettendo il rispetto per la natura e gli animali e, degustando prodotti tipici locali.

Cos’è il trekking someggiato

Il trekking someggiato consiste nell’effettuare delle escursioni affiancate dagli asini che trasportano gli zaini e il materiale occorrente. Tuttavia il ruolo dell’asino non deve essere solo associato a un portatore di pesi, bensì a un compagno che permette di imparare ad assaporare il gusto di rallentare, perchè il vero viaggio non consiste solo nel conoscere nuove terre, ma anche nell’avere nuovi occhi per capirle. L’asino è un animale umile, che si adatta a qualsiasi situazione, persino a quelle più caotiche grazie alla sua indole tranquilla e pacifica, viaggia a un passo lento, sicuro e regolare, attento a tutto ciò che lo circonda, donando serenità a chi gli sta vicino”.