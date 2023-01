Economia circolare e sostenibilità, a Reggio Calabria la presentazione del progetto “Ripartiamo da noi”

17 Gennaio 2023 18:00

“Ripartiamo da noi: cooperare per un futuro inclusivo ed ecosostenibile”. È questo il titolo del progetto, approvato dalla Regione Calabria con Decreto n° 11421 del 28/09/2022, predisposto dall’Associazione temporanea di scopo (Ats) costituita dall’Associazione Soluzione Lavoro Odv di Reggio Calabria e da Adiconsum Calabria. Il progetto si prefigge di incidere sui fenomeni della carenza imprenditoriale, della disoccupazione, delle difficoltà socio-economiche, che gravano sul contesto regionale, e intende valorizzare un’economia circolare che inneschi processi di integrazione sociale per uno sviluppo sostenibile ed etico. Obiettivo finale del progetto è, infatti, la creazione di una cooperativa artigianale per il riciclo di materiali e beni ingombranti che contribuisca a ridurre notevolmente la produzione di rifiuti in ambito locale, favorendone il recupero.

Il progetto “Ripartiamo da noi: cooperare per un futuro inclusivo ed ecosostenibile” verrà presentato ufficialmente giovedì 19 gennaio, alle ore 17.30, a Reggio Calabria, nella sede dell’Associazione Soluzione Lavoro Odv, in via Ravagnese, II traversa Scagliola, 7/a. All’iniziativa pubblica, oltre al presidente dell’associazione Giovanni Aricò, prenderanno parte la senatrice Tilde Minasi, il direttore generale del Dipartimento Welfare e lavoro della Regione Calabria, Roberto Cosentino, il presidente di Adiconsum Calabria Michele Gigliotti, l’assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria Emma Staine.