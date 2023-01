Reggio Calabria, modifiche alla viabilità degli autobus per la prima festa Regionale della Polizia Locale | INFO UTILI

11 Gennaio 2023 12:40

“ATAM informa che, per consentire lo svolgimento della prima festa Regionale della Polizia Locale, mercoledì 18/01 dalle ore 09:00 fino a cessate esigenze e venerdì 20/01/23 dalle ore 08:00 a cessate esigenze gli autobus in direzione Nord/Sud saranno deviati sul Lungomare Falcomatà. Piazza Indipendenza – Lungomare Falcomatà – Stazione FS centrale – consueti itinerari. Le fermate saranno effettuate in corrispondenza di quelle presenti sul Corso Matteotti. Ci scusiamo per il disagio”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Atam in vista della prima festa Regionale della Polizia Locale di Reggio Calabria.