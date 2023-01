Il ministro Nordio infligge il 41-bis a Matteo Messina Denaro: ufficiale la firma del decreto

17 Gennaio 2023 15:54

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato questa mattina il decreto per il 41 bis, il carcere duro, per Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra arrestato ieri dai carabinieri del Ros a Palermo. Lo si apprende da fonti di via Arenula.

Matteo Messina Denaro è detenuto in regime di massina sicurezza nel carcere de L’Aquila. Lo ha confermato il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, intervenendo a SkyTg24. Il boss di Castelvetrano “è stato immediatamente trasportato fuori dalla Sicilia, ora si trova un Abruzzo”.