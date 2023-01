Messina, il 13 gennaio al via il “Percorso di cittadinanza e legalità” dell’Istituto “S. Giovanni Bosco” | PROGRAMMA

11 Gennaio 2023 17:52

Partirà giorno 13 gennaio con la visione del film “La vita rubata” sulla vita di Graziella Campagna, il progetto “PERCORSO DI CITTADINANZA E LEGALITA’ PER ESSERE CITTADINI CONSAPEVOLI E ATTIVI, PROTAGONISTI DELLA VITA DEMOCRATICA” che l’Istituto Paritario Salesiano “S. Giovanni Bosco”, pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa della seconda parte dell’anno scolastico 2022/2023.

Non si tratta soltanto di realizzare un progetto, hanno precisato la Direttrice dell’Istituto Suor Maria Concetta Ventura e la Dirigente scolastica Suor Marisa Prestigiacomo, ma di costruire un percorso educativo che investa l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti delle diverse aree disciplinari e dei gradi scolastici presenti nell’Istituto, che devono a questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e valutazione degli apprendimenti.

Il progetto cittadinanza e legalità, ponendosi in continuità verticale, permette di raccordare i diversi percorsi e/o progetti interdisciplinari che la Scuola proporrà nel secondo quadrimestre, per i vari ordini e gradi di scuola, e inoltre promuoverà alcuni eventi in cui sarà protagonista l’intera comunità scolastica. I destinatari del progetto saranno gli Alunni delle Classi IV, V Primaria, classi I, II, III Scuola Sec. di I grado. L’educazione alla cittadinanza e alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza in una realtà in cui i ragazzi si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di avere delle figure di riferimento in grado di diventare modelli con i quali potersi identificare.

Promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile.

L’elenco degli eventi:

Avvio Progetto Legalità – Secondo quadrimestre Classi IV, V, Scuola Sec. di I grado

Venerdì 13 Gennaio – Cinepizza – Visione del film “La vita rubata” sulla vita di Graziella Campagna

Martedì 17 Gennaio – Incontro con il maresciallo Pietro Campagna

Venerdì 27 gennaio – Giornata della memoria. Percorso storico letterario…

Giovedì 23 Febbraio – Cinepizza – Presentazione del film del Prof. E. Interdonato. Visione del film “Liberi di scegliere”

Venerdì 24 Febbraio – Incontro con il Prof. E. Interdonato – Indizione di un Concorso di poesia sul tema della legalità. Le poesie saranno valutate da una giuria esterna composta da exallieve/i, salesiani cooperatori, docenti…

Progetto Lettura – Classi IV, V, I Scuola Sec. di I grado – “Non chiamatelo ragazzino”; Classi II, III Scuola Sec. di I grado – “Tre P”

Venerdì 17 Marzo – Cinepizza Visione del film “I cento passi” sulla figura di Peppino Impastato

Lunedì 20 Marzo – Riflessione a partire dalla visione del film con le Docenti di Lettere

08 Maggio – Conclusione Progetto lettura: Incontro con l’Autore Marco Pappalardo – Classi IV, V, I, II, III Secondaria di primo grado

Maggio – Percorso della memoria: Visita alla Casa Museo del Beato Padre Pino Puglisi, Sosta dinanzi alla casa del Giudice Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo.

23 Maggio Anniversario della strage di Capaci – Chiusura del Progetto legalità e cittadinanza. Giornata della memoria delle vittime di mafia – Alzabandiera, esecuzione dell’Inno nazionale, Piantumazione dell’albero d’ulivo nel giardino della scuola (tutti gli alunni coinvolti)

Premiazione Concorso di poesia sul tema della cittadinanza e legalità.