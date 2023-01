Maltempo, la mareggiata ha danneggiato il porto di Bagnara | FOTO e VIDEO

10 Gennaio 2023 22:10

Il forte maltempo ed il vento che ha colpito nella giornata di oggi la provincia di Reggio Calabria sta provocando mareggiate nella zona tirrenica della nostra regione. La furia delle acque, come possiamo notare dal video in basso realizzato da Tommy Fazzari, ha provocato danni al molo del porto di Bagnara in un punto in cui era già stato danneggiato in passato.

Intanto, dopo il maltempo odierno, domani tornerà a splendere il sole ma il clima rimarrà fresco. Nuova veloce ondata di maltempo giovedì 12 gennaio, ma l’inverno adesso inizia a pungere.