La foca monaca avvistata alle Isole Eolie è un esemplare di sesso femminile

18 Gennaio 2023 16:01

Sarebbe un esemplare di taglia subadulta-adulta e, verosimilmente, di sesso femminile, la foca monaca avvistata, a cavallo tra l’ultima settimana di ottobre e la prima di novembre dello scorso anno, nelle acque costiere limitrofe all’isolotto di Strombolicchio (Stromboli). Lo evidenziano in una relazione, diffusa dalla Blue Marine Foundation che promuove e supporta progetti di preservazione del mare e dell’ambiente alle Eolie, le ricercatrici ISPRA che si sono mobilitate a seguito dell’avvistamento.

“Le numerose segnalazioni e le informazioni fornite, in particolare dai signori Cusolito, Bartolo, Poli, Wegner, Oteri e Ceccato – scrivono le ricercatrici – si sono rivelate preziose per il monitoraggio di questa specie protetta a rischio estinzione. Le informazioni raccolte, tramite le interviste ai pescatori ed altri esponenti della comunità locale, alcune delle quali corredate di documentazione video, descrivono un esemplare osservato in fase di caccia e di riposo nelle acque costiere. Particolarmente importante una testimonianza video, condivisa dalla famiglia Cusolito di Stromboli, che ritrae un esemplare osservato in fase di emersione e caratterizzato da una zona più chiara della pelliccia in corrispondenza del dorso”.