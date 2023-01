Elicottero precipitato a Kiev, Mattarella: “Italia vicina all’Ucraina nella sofferenza”

18 Gennaio 2023 15:41

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un messaggio di cordoglio e vicinanza all’Ucraina e al presidente Volodymyr Zelensky per la tragedia dell’elicottero precipitato a Brovary. Le cause della caduta sono in fase di accertamento. L’incidente ha provocato 18 morti, fra i quali anche il ministro dell’Interno ucraino Monastyrskyi.

“Nel farmi interprete dei sentimenti di partecipe vicinanza del popolo italiano desidero porgere le espressioni del più sincero cordoglio a Lei, Signor Presidente, al governo e all’amico popolo ucraino, già provato in questi mesi da immani lutti e gravissime sofferenze a causa della brutale aggressione russa. – ha dichiarato Mattarella – Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime, incluse quelle dei bambini di una scuola locale coinvolti nella caduta dell’elicottero, mentre auguriamo ai feriti un pronto e completo ristabilimento“.