Corso di formazione alla “Bocconi” di Milano: le info da Reggio su come presentare domanda

23 Gennaio 2023 13:10

Il Soroptimist International d’Italia organizza presso la SDA Bocconi di Milano un corso di formazione per giovani laureate col titolo LEADERSHIP E GENERE – UNA SFIDA SOSTENIBILE. Il corso, in continuità con le proposte che annualmente vengono progettate da SDA Bocconi congiuntamente con il Soroptimist International d’Italia, offre alle giovani laureate, la possibilità di interpretazioni differenziate dei modelli di leadership, l’opportunità di riflettere e agire nel rispetto del proprio talento, della propria natura, del proprio modo di pensare, sentire e agire più autentico. Il corso, completamente gratuito, si rivolge a giovani donne di età massima 28 anni in possesso di laurea specialistica o magistrale e buona conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate negli ambiti in cui operano i Club del Soroptimist.

Il Corso si articola in 3 giornate di formazione, realizzate in tre cicli, rispettivamente nei periodi: 24-25-26 maggio 2023; 28-29-30 giugno 2023 e 5-6-7 luglio 2023. Alle candidate selezionate è consentito indicare la preferenza per uno dei tre periodi. La sede del Corso è presso la SDA Bocconi di Milano e sarà svolto da docenti della Bocconi. Per partecipare alle selezioni, le candidate dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi, e inoltrarla entro il giorno 28 febbraio 2023 alla sede del Club Soroptimist presente sul territorio corrispondente alla residenza o al domicilio della candidata. Per il territorio di Reggio Calabria, il cui Club è presieduto da Olga Spanò, le domande dovranno essere indirizzate all’indirizzo Soroptimist.rc@gmail.com.