Consolato Cicciù di StrettoWeb a Radio Sportiva: il 109° compleanno della Reggina, il mercato e la Spal

11 Gennaio 2023 17:06

La Reggina spegne 109 candeline! Un dolcissimo compleanno quello della squadra amaranto, che si festeggia oggi, 11 gennaio 2023, in un momento stagionale quasi perfetto. Entusiasmo alle stelle, merito della nuova proprietà, di una rosa talentuosa e di un allenatore del calibro di Pippo Inzaghi, in grado di portare in riva allo Stretto la sua voglia di vincere e l’attenzione mediatica che mancava dai tempi della Serie A.

Cosa manca? Solo il primo posto, ma la seconda posizione a -3 dal Frosinone, arrivati al giro di boa della stagione, autorizza anche i tifosi più scaramantici ad accarezzare il sogno promozione. In questo giorno speciale, il nostro Consolato Cicciù ha iniziato una felice collaborazione con Radio Sportiva, prendendo parte al programma “Speciale Serie B“. Il giornalista di StrettoWeb è intervenuto per la prima volta in data odierna e sarà da oggi il corrispondente da Reggio Calabria per l’emittente.

Di seguito il link per ascoltare l’intervento nel quale sono stati toccati diversi argomenti interessanti: dai tanti auguri arrivati per il compleanno amaranto, alle ultime interessanti news di mercato, passando per l’imminente sfida con la Spal.