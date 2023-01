Reggina, guarda Bayeye: suo l’assist per il gol che elimina il Milan dalla Coppa Italia

11 Gennaio 2023 23:46

Gli ottavi di Coppa Italia fanno la prima ‘vittima’ illustre del torneo. Ieri l’Inter si era salvata nel finale, vincendo nel recupero contro il Parma, oggi il Milan inciampa in casa contro il Torino e abbandona la competizione dopo la prima partita. Una gara infida quella di San Siro, arrivata dopo il rocambolesco 2-2 contro la Roma e nel mezzo di un calendario congestionato che presenta 5 gare (Supercoppa contro l’Inter compresa) in due settimane.

Il Torino si conferma squadra grintosa e attenta, blinda la difesa e trova un Milinkovic-Savic in grado di blindare la porta per 120 minuti, a più riprese, con interventi decisivi e l’aiuto del palo sul colpo di testa di De Ketelaere. Il Milan gioca con uno strano 3-5-2, prova a fare turnover, ma nella ripresa Pioli inserisce i titolari, forte anche dell’uomo in più per l’espulsione di Djidji. Proprio la vocazione offensiva rossonera costa cara nei supplementari. Una ripartenza del Torino coglie la retroguardia milanista impreparata per la prima volta: il giovane Bayeye scappa sulla destra, mette dentro per Adopo che da pochi passi batte Tatarusanu e fa volare il Torino ai quarti di finale.

Un risultato che, sicuramente, sarà stato guardato con attenzione da Reggio Calabria. Brian Bayeye, giovane terzino destro già visto in Calabria con la maglia del Catanzaro, è stato accostato alla Reggina come obiettivo del mercato invernale. Tanta corsa e la personalità di giocare in 10, sulla fascia di Leao e Theo Hernandez, sono caratteristiche avevano attirato l’attenzione del DS Taibi già in estate, ma Juric mise il veto sulla trattative. Questa volta le partite sembrano più vicine ammesso che, dopo l’ottima prestazione odierna, l’allenatore granata non stoppi nuovamente l’accordo.