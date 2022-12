Sorrisi e beneficenza per lo spettacolo solidale dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Reggio Calabria

20 Dicembre 2022 16:41

Una serata all’insegna del sorriso, ma senza dimenticare chi soffre, quella organizzata dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Reggio Calabria e svoltasi nell’auditorium dello stesso Ente in occasione dello scambio degli auguri natalizi. Ad organizzarla sono state le associazioni odontoiatriche di categoria (AIO, ANDI, CENACOLO) con il patrocinio della CAO di Reggio Calabria.

Una serata in cui, tra l’altro, gli odontoiatri hanno presentato un piccolo spettacolo di varietà, danza e musica, ideato, diretto ed interpretato da medici e dentisti iscritti allo stesso Ordine, con una raccolta fondi, a contributo libero e volontario, destinato all’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria ed all’Associazione “Corredino Sospeso” della stessa città.

“Bisogna ringraziare gli odontoiatri – sottolinea il presidente dell’Ordine, dottore Pasquale Veneziano – che hanno avuto questa bella iniziativa, peraltro a scopo benefico, e che ci ha dato l’opportunità di uno scambio di auguri tra colleghi con l’auspicio che il prossimo anno sia migliore di quelli precedenti, contrassegnati da ansia e paura dettati dal Covid”.

Per il dottore Filippo Frattima, presidente degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, si è trattato di “esorcizzare tutti i guai, covid in testa, che abbiamo avuto in questi ultimi due anni. Noi odontoiatri organizziamo sempre qualcosa per rasserenare e per rendere l’ambiente un poco più vivibile. Dopo tre anni di silenzio finalmente siamo liberi e questa libertà l’abbiamo espressa con uno spettacolo organizzato da noi odontoiatri ed in particolare dal dottore Carlo Nicolò. Si tratta di uno spettacolo con l’obiettivo non solo di strappare qualche sorriso ma di esorcizzare tutto il periodo che ha condizionato le nostre vita. Con questo spettacolo, dal titolo Natale all’Ordine, abbiamo voluto rendere una serata di gioia e all’insegna del divertimento senza dimenticare chi soffre attraverso una raccolta di fondi destinati all’Hospice, a questo proposito faccio gli auguri al nostro Consigliere-segretario dottore Enzo Nociti neopresidente di questa magnifica struttura, ed e all’associazione ‘Corredino sospeso’. L’anno nuovo ci aspetta ed il nostro sarà un impegno rivolto ad un miglioramento della salute pubblica e a dare maggiore serenità alle famiglie”.

Ideatore e regista dell’iniziativa è stato il dottore Carlo Nicolò. “Lo spettacolo è basato sull’autoironia, cerchiamo di far ridere per uno spettacolo di varietà – ha detto Nicolò – sulla falsariga del più famoso ‘Zelig’, e quindi tanti sketches assieme ad altre performance artistiche come quella della ballerina Samuela Piccolo e poi balli caraibici per una simpatica serata all’insegna dell’allegria e con il coinvolgimento di diversi medici odontoiatri. Il tutto senza dimenticare la gente che soffre”.

Un sentito ringraziamento per la serata viene espresso dal dottore Vincenzo Nociti, segretario dell’Ordine e presidente dell’Hospice. “Ringrazio tutta l’organizzazione perché, nonostante l’atmosfera di allegria, c’è sempre il pensiero di fare qualcosa di utile per gli altri. Questo denota la nobiltà d’animo dei medici e degli odontoiatri ed onora ancor di più tutta la nostra categoria. Per quanto riguarda il prossimo anno, speriamo che sia di resurrezione dopo tutto quello che è successo, protesi a costruire e cercare di aiutarci l’uno con l’altro. Da soli non ci si salva: occorre iniziare dentro di noi a cambiare la visione ed a creare quelle giuste sinergie per poter ripartire e rilanciare un futuro che sia più luminoso per i nostri figli e per le nuove generazioni”.

Per il vicepresidente dell’Ordine, dottore Giuseppe Zampogna, “si è trattato di una serata di buon auspicio in cui si è cantato in quanto medicina e arte vanno di pari passo intendendo per arte chi sa cantare e aiuta il medico a porgersi bene nei confronti dei pazienti ed a lavorare con maggiore serenità”.