A Reggio Calabria il Premio di Ricerca Mario Lombardo ad un giovane ricercatore impegnato nello studio e cura del cheratocono

20 Dicembre 2022 13:06

In occasione della prima edizione del Premio di Ricerca “Mario Lombardo”, verrà assegnato alla Dr.ssa Raffaella Gioia, giovane medico oculista recentemente specializzata presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, il premio intitolato alla memoria di Mario Lombardo, medico oculista che fu primario presso gli Ospedali Riuniti di Reggio e padre dei co-fondatori della startup innovativa Regensight srl, Marco e Giuseppe Lombardo, che promuove il premio stesso.

La celebrazione si terrà presso la sede di Regensight in Via Gramsci 2/C a Reggio Calabria il prossimo giovedì 22 Dicembre alle ore 12.15. Il premio di ricerca prosegue nel cammino di sensibilizzazione del pubblico ed in particolare dei più giovani alla conoscenza del cheratocono e delle più moderne terapie, tra le quali la teranostica sviluppata da Regensight.

Il cheratocono è una patologia degenerativa della cornea dell’occhio che affligge circa il 2% della popolazione mondiale (100.000.000 di persone; rif. Hashemi H et al. The Prevalence and Risk Factors for Keratoconus: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cornea 2020;39:263-270). Insorge tra i 10 ed i 20 anni di vita ed è la prima causa di trapianto di cornea negli under 40 nel mondo. Per tale motivo, la malattia ha un severo impatto negativo sulla qualità della vita di molti giovani e delle rispettive famiglie.

Regensight srl è startup innovativa con sedi a Roma e Reggio Calabria. E’ l’azienda medtech che prima al mondo ha introdotto la teranostica, un paradigma terapeutico che consiste nel trattamento personalizzato e di precisione del cheratocono al fine di garantire il 100% di efficacia nell’arrestare la progressione degenerativa della cornea. I fondatori di Regensight sono medici oculisti e scienziati impegnati da 20 anni nel campo di ricerca corrispondente.

Scopo del premio di ricerca è valorizzare gli sforzi dei giovani ricercatori che sono direttamente impegnati nello studio e cura dei pazienti affetti da cheratocono. La cerimonia di assegnazione della prima edizione del premio di ricerca avverrà in concomitanza con l’inaugurazione pubblica dell’unità locale di Ricerca & Sviluppo nella città metropolitana di Reggio Calabria della startup Regensight srl.