Reggio Calabria, grave incendio in una nota sala ricevimenti: locali distrutti dalle fiamme | VIDEO SHOCK

20 Dicembre 2022 16:52

Un incendio è divampato la scorsa notte a Villa Bakhita, elegante location di Reggio Calabria situata a Bocale e molto popolare per le celebrazioni delle nozze. Le immagini che arrivano dal locale sono tremende: la cucina della sala ricevimenti è stata distrutta dalle fiamme divampate all’interno della struttura.

Al momento non sono ancora note le cause del rogo: grave il danno per l’attività e anche per gli sposi che dovevano celebrare il matrimonio proprio qui in questi giorni.

In base alle prime ricostruzioni sembrerebbe che gli inneschi siano stati tre, ma fortunatamente solo uno è realmente partito e ha distrutto la cucina. Il resto del locale si è salvato. Sembrerebbe siano stati usati almeno 100 litri di benzina con il chiaro intento di radere al suolo l’intero locale. La polizia scientifica è a lavoro da questa mattina per ricostruire la dinamica e individuare tracce che possano portare a scoprire i responsabili del gesto, nell’assoluta evidenza che sia stato un evento doloso.