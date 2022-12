Reggio Calabria, incidente stradale a Gallico: auto ribaltata | FOTO LIVE

20 Dicembre 2022 20:30

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria, dove un anziano alla guida di un’automobile ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. L’uomo ha riportato qualche escoriazione ed è stato trasportato in Ospedale dagli operatori del 118 ma soltanto per precauzione vista l’età: le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

L’auto, invece, ha seri danni ed ha coinvolto nel sinistro anche altri mezzi parcheggiati, per fortuna senza danni considerevoli in quando l’andatura del veicolo non era elevata e l’impatto non è stato violento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che stanno effettuando i rilievi del caso, e i Vigili del Fuoco che con il supporto della Polizia hanno provveduto a chiudere il tratto di strada, dirottando la viabilità su altri percorsi alternativi con disagi per gli automobilisti di rientro nell’ora di punta.