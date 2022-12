Messina: processo Fenapi, De Luca assolto anche in Appello

19 Dicembre 2022 14:30

Cateno De Luca è stato assolto anche in appello. Si è concluso il processo Caf-Fenapi per l’ex sindaco di Messina e ora parlamentare regionale: anche per i giudici di secondo grado quindi l’evasione fiscale non è esistita. Assoluzione anche per Carmelo Satta e Giuseppe Ciatto.

In appello l’accusa aveva reiterato le richieste di condanna del primo grado, 3 anni di carcere per De Luca e 2 anni per gli altri due imputati. “Ed ora l’azione per il risarcimento danni anche per ingiusta detenzione”, rimarca il leader di “Sud chiama Nord”.