Previsioni Meteo clamorose per Natale

19 Dicembre 2022 12:01

Scenario meteorologico clamoroso per i prossimi giorni sull’Italia e in modo particolare sulle Regioni del Sud: per Natale e per la prima parte delle festività, infatti, si prospetta una grande anomalia provocata dall’Anticiclone. Le temperature, infatti, si manterranno per un lungo periodo tra 24 e 29 Dicembre enormemente sopra le medie stagionali, anche 10°C sopra le medie nelle ore diurne quando la colonnina di mercurio sarà stabilmente oltre i +20°C nelle principali località di Calabria e Sicilia. Raramente anche a Pasqua c’è un clima così stabile e mite nel cuore del Mediterraneo. Invece splenderà il sole indisturbato, nonostante siamo ormai in pieno inverno, e il clima sarà molto mite.

Il tempo è stabile già questa settimana, ma nei prossimi giorni non mancherà qualche lieve disturbo con molte nubi e deboli piovaschi la prossima notte e poi nella giornata di Giovedì 22 Dicembre, in un contesto comunque mite e sempre soleggiato. L’Anticiclone arriverà a partire dal weekend di Natale e stazionerà per tutta la prossima settimana determinando appunto quest’impressionante anomalia che regalerà un clima eccezionalmente mite e soleggiato durante le festività natalizie.