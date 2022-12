Occhiuto: “governo sostenga settore edile”

20 Dicembre 2022 17:12

“Il decreto Aiuti quater prosegue sulla scia di provvedimenti presi anche dal precedente governo che si è trovato di fronte a gravi emergenze economiche. Questo esecutivo è intervenuto nel modo migliore per proteggere famiglie e imprese, anche migliorando misure, come il Superbonus 110%, che per come erano state pensate non erano sostenibili. E’ fondamentale indubbiamente continuare a sostenere il settore dell’edilizia che rappresenta un volano per la nostra economia, ma nello stesso tempo bisogna evitare le frodi, come successo con i bonus edilizi e con misure agevolate troppo generose in cui manca il controllo del committente”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, intervenendo nel corso della discussione generale sul Dl Aiuti quater.

“E’ evidente che questo governo ha ben chiara la necessità di delineare un percorso nuovo di incentivi, risolvendo in questa fase di transizione le perduranti criticità nella cessione dei crediti fiscali legati alle ristrutturazioni. Il mio invito all’esecutivo è dunque quello di creare le condizioni per sostenere il settore delle costruzioni, magari indirizzando verso l’edilizia pubblica molte delle risorse finora rivolte ad un numero troppo esiguo di privati. Sarebbe un vantaggio non solo per il settore edilizio, ma per tutte le nostre comunità”, conclude Occhiuto.