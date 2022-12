La magia della Natività prende vita nelle acque del Parco Verde di Campo Calabro

20 Dicembre 2022 18:15

Come in una magica fiaba di Natale le sagome della Natività si specchiamo sulle acque tremolanti del laghetto del Parco Verde di Campo Calabro. Promotore della suggestiva installazione luminosa il Movimento Passione Civile, i cui volontari hanno in questi giorni arricchito il Parco Verde di un’altra attrazione natalizia.

Su una vera propria zattera di alcuno metri quadri di superficie, lasciata galleggiare sulle acque del lago artificiale, le sagome della natività in legno, illuminate di notte di luce bianca danno luogo ad un fantasmagorico effetto scenografico cui si aggiunge il fatto che le sagome si specchiano sull’acqua tremolante. “Non è stato semplice – ha commentato il Presidente del Movimento Mauro Batistini – ottenere dal Comune i permessi tecnici per l’installazione che per volume e complessità progettuale non era semplice da realizzare. Ringraziamo l’Amministrazione di avere permesso i lavori mettendo a disposizione lo specchio d’acqua del Parco e siamo contenti di offrire alla comunità un bel ricordo di questo Natale, ricordo che abbiamo inscritto in una splendida cornice verde quale il parco“.