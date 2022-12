Molestò la giornalista Greta Beccaglia in diretta: tifoso condannato per violenza sessuale

20 Dicembre 2022 18:57

Era la sera del 27 novembre del 2021, quando la giornalista Greta Beccaglia, in diretta tv al termine di Empoli-Fiorentina, denunciò il comportamento di un tifoso che la molestò mentre stava svolgendo il proprio lavoro. Dopo oltre un anno dall’accaduto, è arrivata la condanna a 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale, inflitta al termine del giudizio in rito abbreviato, ad Andrea Serrani, ristoratore marchigiano accusato della molestia.

La notizia è stata confermata dall’Ansa. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell’imputato a percorsi di recupero. Serrani dovrà risarcire la giornalista, ma intanto verserà una provvisionale di 15.000 euro. Indennizzi, per 10mila euro complessivi sono stati stabiliti anche a favore dell’Ordine nazionale dei giornalisti e all’Associazione della stampa nazionale e toscana.