Messina, pattugliatore della Guardia di Finanza insignito del Premio Alata Solertia

20 Dicembre 2022 18:56

Consegnato nella gremita Aula di ex chimica dell’Università degli Studi di Messina, il Premio ALATA SOLERTIA al Pattugliatore della Guardia di Finanza multiruolo P01 “ Monte Sperone”. Il Premio giunto alla XXXIX edizione, è stato conferito quest’anno dal Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira animato dal prof. Calogero Centofanti a personalità civili, militari e religiose che si sono distinte per i valori etici, di tutela del bene comune, di altruismo, di sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio ed abnegazione .

A consegnare il premio al Ten. Col. Felice Lodovico Simone Cicchetti comandante della stazione navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina, la prof.ssa Marta Tigano e l’avv. Silvana Paratore segretario regionale Sicilia dell’associazione Tutela Forze di Polizia che ha affermato come l’operazione di soccorso ha costituito un mirabile esempio di incondizionato altruismo, eccezionale determinazione producendo ammirazione e riconoscenza nei confronti dell’intero corpo della Guardia di finanza. .

Nel corso della cerimonia è stata data lettura della motivazione : “ Nella notte del 18 febbraio 2022 il pattugliatore della Guardia di Finanza multiruolo P01 Monte Sperone veniva dirottato nelle acque del mare Egeo, al largo dell’isola di Corfu’, per soccorrere il traghetto Euroferry Olympia di proprietà della compagnia marittima Grimaldi Lines dal quale fuoriuscivano fiamme e fumo. Il Ten. Col. Felice Cicchetti in sinergia con i superiori livelli gerarchici e con i componenti dell’equipaggio delle Fiamme Gialle si prodigava con spirito indomito di abnegazione a soccorrere gli occupanti del battello di linea privata che ormai prigionieri del terrore cercavano disperatamente aiuto. Con calma olimpica e qualificata professionalità trasbordavano i naufraghi sull’unità alturiera e nello stesso tempo si attivavano evitando così una pericolosa esplosione. Tale gesto definito sublimemente eroico, suscitava un vasto e degno eco di consensi tale che il Movimento Nuova presenza Giorgio La Pira rilascia al Ten. Col. Felice Cicchetti quale Ufficiale Superiore dirigente l’operazione di soccorso un attestato di ringraziamento della XXXIX edizione del Premio Alata Solertia a futura memoria. In essa sarà certamente scolpita la data del prodigioso evento nel quale è brillata in una tragica notte l’esemplare gara di solidarietà offerta dall’Ufficiale Superiore delle Fiamme Gialle e dal suo equipaggio” .

Un applauso è stato rivolto a tutti i componenti dell’equipaggio del Pattugliatore che ha ricevuto il Premio : Magg. Simone Cristalli, Tenente Davide Raffaele Loris Lisco, Luogotenente cariche speciali mare Antonino Del Monte, Maresciallo ordinario mare Gaetano Mandara, Maresciallo ordinario mare Michele Cascavilla, Vice brigadiere mare Francesco Anchise, appuntati scelti qualifica speciale mare Sebastiano Lo Presti, Marco Tricomi e Domenico Squadrito, appuntato mare Renato Rizzi, Vice brigadieri mare Santo Arigo’ e Catena Di Somma, appuntati scelti qualifica speciale mare Santino Irrera e Michele Villari,finanzieri mare Franco Fumarola e Gaetano Manica, Maresciallo ordinario mare Giada Filoni, Brigadiere capo qualifica speciale mare Giovanni Testa, vicebrigadiere mare Giuseppe Arena e appuntati scelti qualifica speciale mare Giuseppe Crupi, Giuseppe Mangraviti e Stefano Salvo, Luogotenente cariche speciali mare Francesco Nastasi, Vice brigadiere mare Mirko Castelnuovo, Luogotenente cariche speciali mare Roberto Adinolfi, Luogotenente cariche speciali mare Vincenzo Pino. Presente alla cerimonia anche il Col. Alessandro Santarelli Comandante del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina .