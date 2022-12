Lady Inzaghi passa ora alle spiagge del Lungomare. E poi annuncia una “sorpresa per Reggio” | VIDEO

6 Dicembre 2022 19:27

Non si ferma l’impegno di Angela Robusti per Reggio Calabria. Oltre alle bellissime parole d’amore verso la città che ha accolto alla grande lei, mister Inzaghi e il piccolo Edo, la donna continua le sue iniziative per il sociale. Dopo il lancio di quella relativa alla pulizia delle aiuole, ora Angela è passata alle spiagge del Lungomare, piene di sporcizia, cicche di sigaretta, detriti di ogni tipo e anche residui delle costruzioni dei Lidi estivi. Con l’aiuto di alcuni istituti della città, e di alcune società che si occupano di pulizia, Lady Inzaghi si è attivata per questa nuova iniziativa, annunciando anche a fine video – che riproponiamo in basso – una “grande, grandissima sorpresa per tutta la città di Reggio Calabria”.

“Un piccolo gesto che speriamo con tutto il cuore possa sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura dei nostri Mari e delle nostre coste – si legge nel messaggio in accompagnamento al video – Ogni gesto di rispetto nei confronti della natura è un gesto d’amore verso i nostri figli ed il nostro futuro. Un grazie speciale al gruppo Ekoru Srl che gratuitamente ci ha fornito un mezzo prezioso per la buona riuscita della nostra pulizia, ed a Fabio, un imprenditore reggino dal cuore d’oro che ci aiuterà per i progetti futuri”. Di seguito il video.