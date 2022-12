Paura e delirio a Buenos Aires: passa il bus dell’Argentina, tifosi si lanciano da un ponte | VIDEO

20 Dicembre 2022 20:44

Quella che doveva essere una giornata di festa attesa 36 anni, rischia di trasformarsi in tragedia. L’Argentina ha fatto ritorno dal Qatar con la Coppa del Mondo saldamente nelle mani di Lionel Messi, ormai non più soltanto ‘erede’ di Maradona, ma vera e propria divinità del futbol Albiceleste, in grado di sedere alla destra di Diego nell’Olimpo dei più grandi.

I tifosi della ‘Seleccion’ si sono riversati nelle strade di Buenos Aires per festeggiare gli eroi che hanno battuto la Francia ai calci di rigore, vincendo un Mondiale che, alla vigilia, sembrava poco più che un sogno. Quasi 5 milioni di persone in strada, festanti sì, ma anche incontrollabili. Registrati feriti fra la calca, si temono anche morti. Sui social circolano video shock: alcuni tifosi, nel tentativo di saltare, letteralmente, sul pullman dell’Argentina che attraversava le strade cittadine, si sono lanciati da un ponte, mancando il mezzo. Le immagini del video sottostante lasciano senza parole, così come la reazione dei presenti.