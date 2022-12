Reggio si prepara a un Concerto di Natale stellare: grande protagonista al “Cilea” Beatrice Venezi

20 Dicembre 2022 13:41

Una serata grandi firme. Mercoledì 21 dicembre, alle ore 20:30, presso il Teatro Comunale “Francesco Cilea”, grazie alla collaborazione con il Teatro, si rinnova l’appuntamento con il Concerto di Natale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Tra gli interpreti il Soprano Francesca Canale e il Soprano Maria Antonietta Corradino; il Coro Polifonico Università Mediterranea guidato dal Maestro Carmen Cantarella; il Coro Lirico Francesco Cilea guidato dal Maestro Bruno Tirotta e l’Orchestra del Teatro “Francesco Cilea”. Guest star, il Direttore D’Orchestra, Beatrice Venezi, tra le personalità più influenti, famose e importanti al mondo nel suo campo. La Venezi, che la redazione di StrettoWeb ha intercettato ieri sera al Teatro, prima delle prove, intervistandola, oggi è intervenuta anche nel corso della presentazione dell’evento, tenutasi questa mattina presso la Sala Organi Collegiali dell’Ateneo reggino.“Il programma del Concerto – ha detto la donna – è molto variegato, con brani corali, sinfonici, dal Barocco ai Valzer viennesi, credo che possa abbracciare il pubblico più ampio possibile. Sono felice di poter influenzare senza essere un’influencer, credo sia necessario proporre ai nostri giovani degli esempi diversi, non soltanto io. Di giovani di talento ce ne sono tanti in Italia ma magari non trovano spazio, il giusto riconoscimento, e su questo dobbiamo lavorare. L’Italia è un mosaico eccezionale di eccellenze”.

A margine della presentazione è intervenuto anche il Rettore Zimbalatti: “domani sarà un grande giorno per il nostro territorio, per la nostra città, per i nostri giovani. E’ un evento culturale di altissimo livello, impreziosito dalla straordinaria presenza del Maestro Venezi. Domenica l’abbiamo ammirata in tv al Concerto di Natale al Senato, averla qui a Reggio è importante e l’Università è lieta di poter essere protagonista dell’evento”. Gli fa eco Pasquale Faucitano, Presidente dell’Orchestra del Teatro Cilea: “Beatrice l’ho conosciuta a Napoli una decina d’anni fa, lei era giovanissima, Direttrice d’Orchestra, già si notava il talento e il suo bagaglio culturale. Durante questi anni abbiamo fatto tante cose insieme all’estero e quando si è presentata questa occasione di organizzare il Concerto con l’Università mi è sembrato quasi naturale coinvolgere un personaggio come lei, divulgatrice di cultura a tutti i livelli”. A corredo dell’articolo le immagini di questa mattina, qui di seguito le video-interviste complete.