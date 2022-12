Assicurazioni online: come stanno cambiando le polizze auto con l’insurtech?

15 Dicembre 2022 18:02

L’insurtech sta cambiando radicalmente il settore assicurativo, con una forte spinta all’innovazione per offrire assicurazioni più semplici e personalizzate. In base allo studio Insurtech Investment Index dell’Italian Insurtech Association in collaborazione con l’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, oggi i clienti delle compagnie assicurative utilizzano sempre di più i servizi insurtech.

In particolare, la metà dei consumatori conosce la possibilità di acquistare le polizze online e 3 su 10 lo fa abitualmente, mentre il 30% dei clienti sa che può gestire i sinistri sul web senza recarsi in agenzia.

Inoltre, il 26% degli utenti è consapevole della presenza di assicurazioni personalizzate create sulla base del proprio stile di vita e dei comportamenti, per esempio attraverso l’utilizzo di avanzate tecnologie di intelligenza artificiale.

L’insurtech è ormai consolidato soprattutto in alcuni ambiti specifici, ad esempio nel campo delle assicurazioni auto online, un mercato in cui la presenza delle polizze digitali è oggi prevalente con un forte apprezzamento da parte dei consumatori.

D’altronde, l’innovazione guidata dalla tecnologia assicura importanti benefici agli utenti, vantaggi che consentono di stipulare una polizza RCA su internet in pochi istanti e gestirla in modo 100% digitale, usufruendo di maggiore comodità e trasparenza.

Le nuove polizze auto online technology-driven

Negli ultimi anni si sono affermate nel settore delle assicurazioni auto compagnie come wefox, punto di riferimento in Europa con 2 milioni di clienti in 5 paesi che lavora al fianco di partner e investitori solidi e prestigiosi.

Nel dettaglio, ogni polizza auto online proposta da wefox è completamente digitale, flessibile e su misura, dato che può essere personalizzata con un’ampia gamma di garanzie accessorie adatte al proprio stile di guida.

Si tratta di assicurazioni RCA sviluppate attraverso complesse tecnologie di IA, ma allo stesso tempo in grado di offrire il supporto di professionisti esperti per risolvere ogni indecisione in fase di scelta e di gestione. Ciò consente da un lato di beneficiare dei vantaggi di una polizza digitale, dall’altro di mantenere un rapporto umano fondamentale nel campo assicurativo.

Il beneficio principale è possibilità di fare tutto online con la massima semplicità, grazie a processi ottimizzati che permettono di richiedere un preventivo su misura via web e attivare la polizza online in pochi minuti, senza nessuna scartoffia o documento cartaceo. In questo modo non è solo possibile stipulare subito l’assicurazione, ma anche renderla operativa in pochissimo tempo per avere immediatamente una copertura RCA funzionante per partire in sicurezza.

L’intero processo inizia sempre con la richiesta di preventivo, un’operazione facile e rapida che consente di ottenere una proposta personalizzata online per assicurare il proprio veicolo.

Dopodiché, basta inserire gli altri dati richiesti per migliorare l’accuratezza del preventivo, quindi grazie all’analisi dei dati in tempo reale è possibile ricevere velocemente un’offerta customizzata da valutare e, se desiderato, attivare online la polizza assicurativa.



L’insurtech e la mobilità del futuro: un connubio indissolubile

Le profonde trasformazioni che stanno interessando il settore della mobilità avranno delle ricadute dirette anche in ambito assicurativo, un comparto in cui il mondo insurtech sarà sempre più centrale grazie alla sua capacità di innovare.

Basti pensare alle nuove esigenze legate alla mobilità elettrica, alle auto connesse e alla micromobilità integrata, tutti aspetti che rendono necessarie coperture assicurative sempre più innovative e in grado di soddisfare le nuove necessità degli automobilisti.

Il cambiamento riguarda anche l’offerta di garanzie accessorie per la polizza RCA più adatte alle esigenze odierne di mobilità, come l’assicurazione valore a nuovo che consente di usufruire di un rimborso pari all’intero ammontare del costo del veicolo in caso di danno parziale o perdita completa della vettura, qualora l’evento avvenga nel primo anno dalla data di immatricolazione, oppure la polizza ricorso terzi da incendio per tutelarsi dai danni provocati da scoppi, esplosioni o incendi verificatisi in zone private.

Il vantaggio del mondo insurtech è l’evoluzione continua delle soluzioni assicurative, con una gamma di prodotti e servizi sempre nuova e aggiornata in base alle ultime tendenze del settore.

Ciò si riflette direttamente nella qualità del servizio, con vantaggi importanti per gli assicurati che possono usufruire di polizze e processi ottimizzati e su misura. D’altronde, la personalizzazione è il tratto distintivo del settore insurtech, in grado di assicurare la massima customizzazione delle soluzioni assicurative, offrendo polizze auto sviluppate in base al proprio stile di guida.