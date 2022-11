Mondiali Qatar 2022, il calendario completo: date e orari delle partite dai gironi alla finale

19 Novembre 2022 10:00

Tutto pronto per il Mondiale del Qatar 2022, edizione della Coppa del Mondo che si gioca, eccezionalmente, in inverno. Una prima volta destinata a passare alla storia, una storia della quale, come purtroppo ben sappiamo, l’Italia non farà parte. Per l’ultima volta saranno presenti 32 squadre, dal 2026 infatti l’allargamento sarà a 48. Non mancano le big come Francia, Inghilterra, Brasile, Germania, Spagna. Ultima chiamata per Messi e Ronaldo, rispettivamente con Argentina e Portogallo.

Il torneo prenderà il via domenica 20 novembre con il Qatar padrone di casa impegnato contro l’Ecuador nella gara inaugurale. La fase a gironi durerà 12 giorni, le gare saranno giocate in 4 fasce orarie: 11, 14, 17 e 20. Gli orari della fase a eliminazione diretta saranno alle 16 e alle 20. La finale si disputerà domenica 18 dicembre alle 16:00 allo stadio ‘Losail’, mentre il ‘Khalifa International Stadium’ ospiterà lo spareggio per il terzo posto il 17 dicembre.

I gironi

Girone A

Qatar Ecuador Senegal Olanda

Girone B

Inghilterra Iran Stati Uniti Galles

Girone C

Argentina Arabia Saudita Messico Polonia

Girone D

Francia Australia Danimarca Tunisa

Girone E

Spagna Costa Rica Germania Giappone

Girone F

Belgio Canada Marocco Croazia

Girone G

Brasile Serbia Svizzera Camerun

Girone H

Portogallo Ghana Uruguay Corea del Sud

Il calendario dei gironi

20 novembre

Qatar-Ecuador, ore 19.00 (Girone A)

21 novembre

Inghilterra-Iran, ore 14.00 (Girone B)

Senegal-Olanda, ore 19.00 (Girone A)

Stati Uniti-Galles, ore 20.00 (Girone B)

22 novembre

Argentina-Arabia Saudita, ore 11.00 (Girone B)

Danimarca-Tunisia, ore 14.00 (Girone C)

Messico-Polonia, ore 17.00 (Girone B)

Francia-Australia, ore 20.00 (Girone C)

23 novembre

Marocco-Croazia, ore 11.00 (Girone F)

Germania-Giappone, ore 14.00 (Girone E)

Spagna-Costa Rica, ore 17.00 (Girone E)

Belgio-Canada, ore 20.00 (Girone F)

24 novembre

Svizzera-Camerun, ore 11.00 (Girone G)

Uruguay-Corea del Sud, ore 14.00 (Girone H)

Brasile-Serbia, ore 20.00 (Girone G)

Portogallo-Ghana, ore 17.00 (Girone H)

25 novembre

Qatar-Senegal, ore 14.00 (Girone A)

Olanda-Ecuador, ore 17.00 (Girone A)

Inghilterra-Stati Uniti, ore 20.00 (Girone B)

Galles-Iran, ore 11.00 (Girone B)

26 novembre

Tunisia-Australia, ore 11.00 (Girone D)

Polonia-Arabia Saudita, ore 14.00 (Girone C)

Francia-Danimarca, ore 17.00 (Girone D)

Argentina-Messico, ore 20.00 (Girone C)

27 novembre

Giappone-Costa Rica, ore 11.00 (Girone E)

Belgio-Marocco, ore 14.00 (Girone F)

Croazia-Canada, ore 17.00 (Girone F)

Spagna-Germania, ore 20.00 (Girone E)

28 Novembre

Camerun-Serbia, ore 11.00 (Girone G)

Corea del Sud-Ghana, ore 14.00 (Girone H)

Brasile-Svizzera, ore 17.00 (Girone G)

Portogallo-Uruguay, ore 20.00 (Girone H)

29 novembre

Olanda-Qatar, ore 16.00 (Girone A)

Ecuador-Senegal, ore 16.00 (Girone A)

Galles-Inghilterra, ore 20.00 (Girone B)

Iran-Stati Uniti, ore 20.00

30 novembre

Polonia-Argentina, ore 20.00 (Girone C)

Arabia Saudita-Messico, ore 20.00 (Girone C)

Tunisia-Francia, ore 16.00 (Girone D)

Australia-Danimarca, ore 16.00 (Girone D)

1 dicembre

Croazia-Belgio, ore 16.00 (Girone F)

Canada-Marocco, ore 16.00 (Girone F)

Giappone-Spagna, ore 20.00 (Girone E)

Costa Rica-Germania, ore 20.00 (Girone E)

2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo, ore 16.00 (Girone H)

Ghana-Uruguay, ore 16.00 (Girone H)

Camerun-Brasile, ore 20.00 (Girone G)

Serbia-Svizzera, ore 20.00 (Girone G)

Il calendario degli ottavi di finale

3 dicembre

Ottavo 1: 1A-2B, ore 16.00

Ottavo 2: 1C-2D, ore 20.00

4 dicembre

Ottavo 3: 1D-2C, ore 16.00

Ottavo 4: 1B-2A, ore 20.00

5 Dicembre

Ottavo 5: 1E-2F, ore 16.00

Ottavo 6: 1G-2H, ore 20.00

6 dicembre

Ottavo 7: 1F-2E, ore 16.00

Ottavo 8: 1H-2G, ore 20.00

Calendario dei quarti di finale

9 dicembre

Quarto 1: Vincente Ottavo 5-Vincente Ottavo 6, ore 16.00

Quarto 2: Vincente Ottavo 1 -Vincente Ottavo 2, ore 20.00

10 dicembre

Quarto 3: Vincente Ottavo 7-Vincente Ottavo 8, ore 16.00

Quarto 4: Vincente Ottavo 3-Vincente Ottavo 4, ore 20.00

Calendario semifinali

13 dicembre

Semifinale 1: Vincente Quarto 2-Vincente Quarto 1, ore 20.00

14 dicembre

Semifinale 2: Vincente Quarto 4-Vincente Quarto 3, ore 20.00

Finale 3°-4° posto

17 dicembre

Perdente Semifinale 1-Perdente Semifinale 2, ore 16.00

Finale

18 dicembre

Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2, ore 16.00