Messina aderisce alla campagna nazionale per il cancro al polmone

19 Novembre 2022 09:57

Anche per il 2022 la Città di Messina ha aderito a “Illumina novembre”, accogliendo la richiesta inoltrata al Sindaco Federico Basile da ALCASE Italia, di aderire all’iniziativa vestendo con una luce bianca il prospetto del Palazzo di città. Per l’occasione da ieri sera, venerdì 18, Palazzo Zanca è illuminato di bianco, il colore internazionalmente scelto per la giornata del 19 novembre dedicata alla neoplasia polmonare. Con questo gesto simbolico l’Amministrazione comunale manifesta il proprio sostegno ad ALCASE nell’attività di divulgazione relativa alla malattia, che rimane ancora considerata propria dei fumatori e incurabile, ma che in realtà grazie a simili iniziative si sono aperti nuovi orizzonti di cura e stabilizzazione della stessa soprattutto coinvolgendo la collettività ad effettuare lo screening per il cancro al polmone al fine di aumentare le prospettive di guarigione e di controllo clinico prolungato.