Messina, a Palazzo dei Leoni la presentazione dell’Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

14 Novembre 2022 19:46

La presentazione dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città Metropolitana di Messina si terrà mercoledì 16 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in presenza presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni sul Corso Cavour n. 87 a Messina e in modalità telematica. Dopo i saluti istituzionali di Federico Basile, Sindaco Metropolitano di Messina, Rossana Carrubba, Segretario Generale dell’Ente e di Salvatore Cuzzocrea, Rettore dell’Università degli studi di Messina, faranno seguito gli interventi dei partner del progetto finanziato dal MI.T.E.

“Messina, Città Metropolitana Sostenibile”:

• Ministero per la Transizione Ecologica;

• Città Metropolitana di Milano;

• Università degli studi di Messina;

• Città Metropolitana di Messina;

che illustreranno le varie fasi del processo di elaborazione dell’Agenda. La conferenza vuole essere l’occasione per presentare l’Agenda e il percorso condiviso con le istituzioni nazionali e locali e con la società civile, ma vuole anche essere l’occasione per sottolineare che questo importante strumento non rappresenta un punto di arrivo quanto piuttosto l’inizio di un percorso condiviso per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile entro il 2030. Seguirà un dibattito con i partecipanti al Forum presenti in sala e collegati in remoto, che vuole essere occasione per prendere spunti e suggerimenti sulle prospettive future per delineare un cammino comune nella pianificazione strategica attuale e futura della Città Metropolitana di Messina.