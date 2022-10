A Reggio Calabria Sadmat campione di solidarietà: fondi spesi per aiutare due cittadini

10 Ottobre 2022 16:55

I fondi raccolti serviranno anche per garantire l’assistenza socio-sanitaria di due utenti in situazione di disagio

SADMaT ODV, ente no profit che opera dal 1994 nel territorio metropolitano di Reggio Calabria, esempio di solidarietà nel territorio. L’associazione ha destinato la totalità dei fondi raccolti in occasione degli eventi di Natale e Pasqua per l’acquisto di 7 elettrocardiogrammi, oltre che per l’assistenza socio-sanitaria di due utenti in situazione di disagio che vivono nel territorio provinciale reggino.

“Le prestazioni in collaborazione con Serenitylife e con Synapsis Cooperativa Sociale sono state totalmente gratuite e con l’occasione ringraziamo gli operatori che hanno collaborato con noi, nonché i tanti cittadini che hanno permesso con le loro donazioni a realizzare questa iniziativa con l’obiettivo di soddisfare ed aiutare la popolazione indigente e fragile presente nel territorio. C’è una Gardenia che continua a fiorire per dare speranza a chi lotta contro i tumori e malattie croniche: è la Gardenia del SADMaT, un’icona delle cure domiciliari!”, si legge nella nota.