Reggina, “tutti a Parma”: è già partita la prevendita | INFO

9 Ottobre 2022 13:19

Sabato alle ore 14 si va al “Tardini”, la Reggina annuncia che è già attiva la prevendita. E sui social Inzaghi invita “tutti a Parma”

Tris al Cosenza, ma si pensa subito a Parma. La Reggina torna in vetta e continua a sognare, ma non c’è tempo per festeggiare. Questa seconda parte di girone di ritorno riserverà ora un ciclo terribile di avversarie importanti, tra cui le varie Parma, Cagliari, Genoa, Benevento. Sabato alle ore 14 si va al “Tardini” e il club annuncia che è già attiva la prevendita. E sui social Inzaghi invita “tutti a Parma”.

“Il costo del biglietto intero – si legge nella nota – è di € 15,00, mentre per l’U14 è di € 5,00. Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita TicketOne abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale TicketOne, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online. Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per venerdì 14 ottobre alle ore 19:00″.