Governo, Fsp Polizia sui sottosegretari all’Interno

31 Ottobre 2022 18:40

Governo, il Segretario Generale Fsp Polizia di Stato: “Con Ferro, Molteni e Prisco garanzia di serietà, coerenza, esperienza, la sicurezza torna al centro”

“Arrivano oggi altre buone notizie per il Comparto sicurezza, rispetto al quale i sottosegretari Wanda Ferro, Nicola Molteni ed Emanuele Prisco sono una garanzia di serietà, coerenza, esperienza. Conosciamo personalmente tutti e tre ed abbiamo svolto diverse attività insieme a loro; tutte occasioni in cui abbiamo potuto apprezzare la loro preparazione, la loro onestà intellettuale e la loro grande dedizione al mondo della sicurezza, testimoniata anche dal fatto che mai una volta si sono tirati indietro di fronte ai nostri appelli o alle nostre sollecitazioni. Ma al di là delle esperienze dirette che Fsp Polizia vanta al fianco dei nostri sottosegretari, per loro parla certamente la rispettiva storia, che ne ha sempre messo in luce la grande capacità politica, la lunga e pregevole carriera in cui hanno incamerato una ragguardevole esperienza, accogliendo con umiltà e con rispetto ogni tipo di confronto, mettendosi in gioco senza risparmiarsi, aprendosi ad ogni valido contributo, sapendo raccogliere con la medesima serietà punti di vista e sollecitazioni provenienti dai vertici quanto dalla base di un Comparto difficile e complesso, che ha bisogno di essere rimesso al centro dell’attenzione politica, in modo da poter rispondere più adeguatamente ai bisogni e ai diritti dei cittadini”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, a proposito della nomina a sottosegretari all’Interno di Wanda Ferro, Nicola Molteni ed Emanuele Prisco.