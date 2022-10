Avvistato a Stromboli bellissimo esemplare di foca monaca

30 Ottobre 2022 11:05

Stromboli: il mammifero acquatico al momento dell’avvistamento nuotava a pelo d’acqua

E’ stato avvistato da un barcaiolo e da alcuni turisti a Stromboli, un bellissimo esemplare di foca monaca (bue marino). Il mammifero è stato notato nei pressi dell’isolotto di Strombolicchio. La foca monaca rietra tra i mammiferi acquatici dichiarati a rischio estinzione. Al momento dell’avvistamento nuotava a pelo d’acqua, al punto che il barcaiolo ha pensato potesse trattarsi di un delfino invece poi quando è emersa, si è visto il capo della foca monaca e nel giro di un paio di secondi si è inabissata.

Un ulteriore avvistamento lo si è avuto tra gli isolotti di Panarea ma al momento non si sa se si tratta dello stesso esemplare. L’ultimo avvistamento, certificato, di una foca monaca nel mare eoliano, dove in passato era presente con numerosi esemplari, specie a Filicudi, si era verificato nell’isola di Salina, il 30 ottobre del 2000.

In quell’occasione ad avvistarla fu un pescatore. La notizia dell’avvistamento venne diffusa dall’Acquario di Genova dopo che l’informazione era stata verificata dai biologi dell’Istituto di Ricerca Aquastudio di Messina.

“Per questa specie i mesi di settembre e ottobre – dice la biologa Monica Blasi di Filicudi Wildlife Conservation – coincidono con il picco del periodo riproduttivo e con la nascita dei piccoli che vengono allattati dalla madre per circa 16-17 settimane prima di entrare in acqua. L’allattamento avviene, in genere, lungo spiagge isolate o in grotte riparate mentre al di fuori di questo periodo le foche non frequentano solo ambienti costieri ma anche acque aperte, compiendo spostamenti di decine di chilometri in poco tempo e pescando a profondità anche molto elevate, fino a 100m con apnee di anche 10 minuti“.