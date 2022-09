Meteo, le temperature massime di oggi: punte di +38°C in Sicilia

10 Settembre 2022 21:54

Meteo: ecco le temperature massime registrate sabato 10 settembre in alcune località italiane, punte di +38°C in Sicilia

Giornata di sole per questo secondo weekend di settembre che oggi è iniziato, appunto, all’insegna del bel tempo su quasi tutta la penisola. Come si evince dalle temperature massime che riportiamo in basso, si sono registrate punte di +38°C in Sicilia e +35°C in Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 10 settembre, in alcune località italiane: