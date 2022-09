Serie C girone C, 1ª giornata: poker Catanzaro, Pescara batte Avellino. Risultati e classifica

4 Settembre 2022 22:43

Tutti i risultati della 1ª giornata del girone C di Serie C e la nuova classifica

E’ terminata la prima giornata del girone C di Serie C. Esordio da incubo per il Messina, che ne prende 4 in casa dal Crotone. 4 reti anche per l’altra favorita, sempre calabrese, il Catanzaro, che al Ceravolo si diverte contro il Picerno. Il big match, quello tra Pescara e Avellino, è appannaggio di misura (1-0) dei biancazzurri, mentre sono da segnalare le vittorie esterne di Latina e Juve Stabia. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI 1ª GIORNATA SERIE C

DOMENICA 4 SETTEMBRE

ore 17.30

Giugliano-Viterbese 2-0

Monterosi-Audace Cerignola 3-0

ore 20.30

Messina-Crotone 2-4

Catanzaro-Picerno 4-0

Fidelis Andria-Potenza 0-0

Foggia-Latina 1-3

Gelbison-Juve Stabia 1-3

Monopoli-Taranto 4-1

Pescara-Avellino 1-0

Turris-Virtus Francavilla 2-2

